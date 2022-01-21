РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. В городском округе Мытищи началась выдача долгожданных комплектов ключей дольщикам 5-го корпуса жилого комплекса «Лидер Парк Мытищи», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Будущие новоселы ждали сдачу своего дома 2 года. Ввод объекта в эксплуатацию министерством жилищной политики региона позволил обеспечить права 1672 участников долевого строительства.

В пятницу 5 семей, получившие ключи в числе первых, выразили надежду на скорейшее завершение ремонта. Так, Наталья и Николай Григорьевы приобрели квартиру-студию в жилом комплексе для своего сына более 2 лет назад.

«Очень рады, наконец-то мы получили наши ключи. В квартире будет жить наш сын, получился такой символичный подарок ему ко дню рождения. Застройщик всегда был с нами на связи. Спасибо всем причастным за возможность с такой радостью провести этот важный для нашей семьи день», – сказала Григорьева.

А семья Лилит и Агаси Оганесян мечтают о том, как переедут в свою просторную двухкомнатную квартиру уже втроем, так как скоро ожидают пополнение.

«Готовились к покупке квартиры больше 3 лет. Долго выбирали, в итоге остановили свой выбор на данном жилом комплексе. Да, были небольшие задержки по его вводу. Но сейчас мы безумно счастливы, что стоим на балконе нашей первой собственной квартиры. Эмоции колоссальные. Надеемся, что уже совсем скоро переедем и будем жить здесь втроем», – отметили супруги.

Строительство дома началось в 2016 году. Первоначальный срок передачи квартир был намечен на декабрь 2019-го, однако в ходе строительства, в том числе в период пандемии, у застройщика ООО «Фагат» возникли проблемы с получением технических условий и финансовые трудности. Несмотря на это, ему удалось довести начатое до конца: достроить дом и выполнить обязательства перед дольщиками.