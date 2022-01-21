РИАМО - 21 янв. Открытое всероссийское первенство «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди детей от 4 до 11 лет завершилось в Коломне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли 20 января 2022 года на ледовой площадке Московского областного конькобежного центра «Коломна». Участниками соревнования стали более 100 начинающих конькобежцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Вологды, Мурома, Нижнего Новгорода, Твери и Костромы.

Главным организатором турнира выступила российская конькобежка, двукратный призер Олимпийских игр и уроженка Коломны Екатерина Лобышева.

«В этом году в наших соревнованиях участвуют более 100 спортсменов из 8 регионов. Это для нас маленькая победа, потому что мы хотим развивать конькобежный спорт. Хочется всем рассказать об этом прекрасном виде спорта, тем более, инфраструктура в Коломне позволяет проводить соревнования на высочайшем уровне», - отметила Лобышева.

Соревнования проводились в двух дисциплинах: на дистанциях 100 и 300 метров — среди «супер-детского» (4-6 лет) и «детского» (7-9 лет) возраста и на дистанциях 100 и 500 метров — среди «младшего» возраста (10-11 лет).

Участники соревнований были награждены медалями, грамотами, памятными подарками и денежными сертификатами.

Конькобежный центр Московской области «Коломна», ставший местом проведения соревнований является современной и высококлассной спортивной площадкой. Ранее центр уже принимал крупнейшие соревнования конькобежцев: чемпионаты мира и Европы. Коломна регулярно становится местом проведения всероссийских соревнований.