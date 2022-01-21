РИАМО - 21 янв. На улицах столицы закончили демонаж новогодних елей, их вернут на свои места в преддверии 2023 года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Однако до конца января город будут украшать почти 60 световых цифр «2022». Другие световые конструкции – тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары – останутся на улицах, площадях, в парках и скверах до весны.

Эти праздничные элементы служат источником дополнительного освещения столицы и хорошего настроения горожан зимой.

Всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более 4 тыс. декоративных конструкций.

Более 20,1 тыс праздничных деревьев сдали москвичи в рамках акции «Елочный круговорот»>>