РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В городском округе Люберцы за сутки снег собрали и вывезли с дорог по 10 адресам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рабочие МБУ «Люберецкое ДЭП» очистили дороги по адресам: ул. Авиаторов, д. 2, Московская, д. 5, Попова, д. 24, Побратимов, д. 9 и 17, Кирова, д. 9, корп. 3, Инициативная, д. 13 и 5. Также снег вывезли с парковочных карманов возле д. 89 на ул. Михельсона и Наташинской ул.

На муниципальных дорогах работают 5 комбинированных дорожных машин для обработки противогололедными материалами, 5 МТЗ для расчистки, 2 единицы техники для обработки тротуаров, 4 погрузчика, 3 самосвала на вывоз снега, 2 автогрейдера для расширения дороги. В уборке задействован 31 человек.