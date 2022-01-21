РИАМО - 21 янв. В 2021 году в Подмосковье зарегистрировали более 5 тыс. фактов телефонного мошенничества. При этом к концу года отмечалась тенденция роста количества мошеннических схем по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

В управлении отметили, что количество мошеннических схем постоянно растет. Так, в регионе участились случаи телефонного мошенничества, в которых неизвестный собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов и вводит жертву в замешательство юридическими терминами, статьями Уголовного кодекса и требует не обращаться ни к кому за помощью, объясняя это условиями конфиденциальности.

Однако единственной целью данной беседы является психологическая подготовка для дальнейшей передачи жертвы якобы сотрудникам банка, после чего звонивший по отработанной схеме просит перевести деньги на «безопасный счет».

В случае подобного звонка необходимо положить трубку и позвонить на горячую линию банка, в котором открыт счет, либо связаться с родственниками или знакомыми, рассказав о ситуации.

Специалисты подчеркивают, что не стоит пытаться разобраться в ситуации, в которую мошенник пытается погрузить жертву, так как вести диалог может подготовленный психолог, способный использовать любую информацию в своих целях.

Наиболее эффективным способом не стать жертвой мошеннических действий является прекращение разговора в самом начале беседы с предполагаемым преступником.

«От мошеннических звонков страдают люди разного возраста. Злоумышленники пользуются доверчивостью граждан и незнанием нюансов работы банков, служб безопасности и сотрудников правоохранительных органов. Чтобы обезопасить близких от подозрительных звонков, напоминайте им об основных правилах общения с неизвестными собеседниками», - подчеркнул зампред правительства Московской области - руководитель подмосковного ГУРБ Роман Каратаев.

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