РИАМО - 21 янв. В 2022 году в столице планируют ввести 30 км выделенных полос, чтобы еще больше автобусов и электробусов смогли курсировать без перебоев даже в часы пик, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«В прошлом году по распоряжению мэра Москвы мы ввели выделенные полосы на 14 участках. Мы видим, что выделенки позволили увеличить скорость движения автобусов, на некоторых улицах в 2-3 раза, а количество ДТП с автобусами и электробусами снизилось на 25%», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что главный эффект от полос — наземный транспорт ходит по расписанию. Поэтому в городе продолжат увеличивать сеть выделенных полос.

Сейчас в Москве уже есть 93 выделенные полосы общей протяженностью 392,44 км.

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