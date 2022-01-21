РИАМО - 21 янв. В лесах Подмосковья начались брачные игры белок. В это время грызуны крайне драчливые, активные и очень громкие, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Создание семей у белок – процесс волнительный. В это время активность зверьков сильно возрастает: они возбужденно кричат и урчат, стучат по веткам деревьев, много бегают друг за другом и всячески демонстрируют агрессию к конкурентам. Благосклонности одной самки порой добиваются несколько самцов, которые часто устраивают драки.

Белка вместе с самцом-победителем уединяются в шарообразном гнезде или дуплах дятлов и гнездах ворон. Примерно через 40 дней у зверьков появится потомство – обычно от 3 до 10 детенышей. Замерзнуть они не смогут даже в лютые морозы: в обустроенном беличьем домике сохраняется температура до плюс 18 градусов.

Белки примечательны тем, что могут размножаться до двух раз в год, а в более теплых регионах даже до трех.

Редкую птицу с огненным хвостом заметили на юго‑востоке Москвы>>