РИАМО - 21 янв. С начала текущего года столичные госавтоинспекторы выявили 1323 водителя, управлявших транспортом с признаками опьянения, при этом у 589 установлено состояние опьянения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Также 660 автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

При этом 74 водителя повторно сели за руль в пьяном виде или впоследствии отказались от процедуры освидетельствования, будучи лишенными права управления за аналогичные правонарушения. Их ждет уголовная ответственность.

В городе постоянно проводится работа по профилактике пьяного вождения. Особое внимание этой проблеме уделяют с пятницы по воскресенье.

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