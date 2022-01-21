РИАМО - 21 янв. С начала текущего года столичные госавтоинспекторы выявили 1323 водителя, управлявших транспортом с признаками опьянения, при этом у 589 установлено состояние опьянения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Также 660 автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
При этом 74 водителя повторно сели за руль в пьяном виде или впоследствии отказались от процедуры освидетельствования, будучи лишенными права управления за аналогичные правонарушения. Их ждет уголовная ответственность.
В городе постоянно проводится работа по профилактике пьяного вождения. Особое внимание этой проблеме уделяют с пятницы по воскресенье.
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