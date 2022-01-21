РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» оформили в дом-интернат пожилого мужчину, который оказался на улице и не помнит свое место проживания, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Несколько дней назад в движение поступил звонок с просьбой помочь дедушке, которого добрые люди увидели замерзшим, сидящим на автобусной остановке и привели в полицию. Там, в 1-м отделении, волонтеры его и нашли. Сказать четко, где он жил раньше и почему попал на улицу, он не может. Сотрудники полиции из сочувствия к пожилому человеку накормили и оставили у себя, вызвали скорую помощь. В больницу его не забрали.

«Нам удалось все-таки положить мужчину в больницу. Предприняты срочные меры по оформлению его в дом-интернат. Работа предстоит еще большая. Ищем родственников и знакомых Анатолия Дмитриевича», – говорится в сообщении.

Также волонтеры подобрали и отправили вещи пожилому мужчине в станицу Челбасскую Краснодарского края и мужчине из Калужской области.