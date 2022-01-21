РИАМО - 21 янв. Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали жителя городского округа Коломна, который подозревается в краже одежды из магазина. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж группы задержания вел патруль по маршруту. На улице Зайцева правоохранители увидели мужчину, приметы которого совпадали с данными ориентировки по ранее совершенному грабежу.

Сотрудники Росгвардии распознали злоумышленника, задержали его и передали сотрудникам полиции.

Подозреваемым оказался 41-летний местный житель. Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление. Сейчас по данному факту проводится проверка.