РИАМО - 21 янв. При возведении здания Национального космического центра на территории Филевской поймы используются новейшие технологии и нестандартные материалы. В частности, уникальная самоуплотняющаяся смесь, которая быстро затвердевает без дополнительного воздействия, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«При возведении высокоэтажной части НКЦ используются передовые технологии механизации строительства и используются нестандартные материалы. Например, из-за высокого коэффициента армирования конструкций бетонирование монолитного каркаса башни происходит с использованием уникальной самоуплотняющейся бетонной смеси», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев отметил, что за разработку рецептуры бетонной смеси ответственны специалисты старейшего института строительной отрасли НИИЖБ им. А.А. Гвоздева.

«За счет кинетической энергии смеси происходит быстрое затвердевание без использования дополнительных средств воздействия, так называемых вибраторов. Применение такой смеси позволяет увеличить качество и скорость строительства», – подчеркнул заммэра.

По словам гендиректора ООО «МИП-Строй 1» (входит в группу компании АО «Мосинжпроект») Константина Маслакова, при строительстве используются средства малой механизации. Например, при возведении объекта применяются специальные пистолеты для вязания арматуры. Это позволяет повысить производительность труда. Также при строительстве используется самоподъемная гидравлическая опалубка.

«По сути дела, мы монтируем самоподъемную площадку, на которой можно хранить строительные материалы, перемещать людей и грузы и, соответственно, организовывать производство работ. Все вышеперечисленные технологии и решения позволят выйти нам на темп строительства 3-4 этажа в месяц», – рассказал Маслаков.

Гендиректор «МИП-Строй 1» добавил, что работы ведутся собственными силами организации. Инженерно-технический состав компании прошел специальное обучение у одного из ведущих европейских производителей опалубочных систем.

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ГК «Роскосмос» осмотрели строительство комплекса Национального космического центра. Объект возводится на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Михаила Хруничева.

«Здесь, на территории Хруничева, реализуется крупнейший в Москве проект по созданию научно-технологического кластера, который включает в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса. Около 2 млн кв. метров - мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов», – подчеркнул Собянин.

Центральным объектом комплекса станет научно-космический центр, который создается совместно правительством Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению президента РФ Владимира Путина. Будущий центр станет одним из крупнейших в мире, на одной площадке в нем будут объединены ведущие организации ракетно-космической отрасли. Главной архитектурной особенностью центра станет 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем.