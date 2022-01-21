РИАМО - 21 янв. Специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхоза Подмосковья по итогам проверок скотобоен не допустили в свободную реализацию свыше 4 тыс. тонн мяса и субпродуктов в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На территории области на сегодня зарегистрировано 56 предприятий по убою животных, ветеринарную безопасность которых обеспечивают 74 ветеринарных специалиста государственных учреждений Минсельхоза.

«Ветеринарные врачи провели ветеринарно-санитарную экспертизу свыше 141 тыс. тонн мяса, допустили в свободную реализацию более 137 тыс. тонн. Более 4 тыс. тонн было направлено на промышленную переработку и утилизацию», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, проведение качественной ветеринарно-санитарной оценки и экспертизы мяса в предприятиях по убою скота позволило не допустить в свободную реализацию некачественного мяса и мясосырья.