РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. По инициативе министерства социального развития Московской области в спортцентре «Строитель» городского округа Мытищи прошли открытые занятия по физической культуре с участием Владимира Плетнева, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Плетнев — создатель авторской методики комплексной физической культуры. Он называет свою методику «психофизическая культура». В ее основу входят не только физические упражнения, но и работа с сознанием, самодиагностика, правильное питание, владение специальными способами регулирования дыхания и движения.

«Это целый образ жизни. Вся методика заключается в трех основных направлениях. Во-первых, это изменение ментального сознания, эмоционального и физического. Если мы занимаемся только телом и чистой механикой, то ничего не получается», - сказал Плетнев.

Методика Плетнева особенно часто используется, как средство реабилитации. На семинар были приглашены специалисты домов-интернатов для инвалидов и престарелых, сотрудники реабилитационных центров, комплексных центров социального обслуживания. Всего более 20 человек со всей Московской области.

Семинар прошел при поддержке управления по физической культуре и спорту, управления социальной защиты населения администрации Мытищ, а также при участии сотрудников центра комплексного социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский».

«Для специалистов стационарных учреждений социального обслуживания этот мастер-класс очень полезен. Методики Владимира Николаевича помогают развиваться нашим сотрудникам профессионально, а у их подопечных укрепляют иммунитет, развивают конституцию тела, мелкую и крупную моторику. Да и просто делают человека здоровым», - отметил директор комплексного центра «Мытищинский» Вячеслав Малинин.