РИАМО - 21 янв. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, которые избили отца с ребенком в Новых Ватутинках, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 4 ноября 2021 года у входа магазин на ул. 3-я Нововатутинская. Четыре человека вступили в конфликт с двумя мужчинами, один из которых был с 4-летним сыном. Хулиганы избили потерпевших и ударили по лицу ребенка. Один из злоумышленников размахивал ножом и угрожал потерпевшим.

Вторая стычка произошла позже. Встретив потерпевших на Нововатутинском проспекте, четверо хулиганов продолжили конфликт, напали на отца мальчика и избили его.

Четверых подозреваемых установили и задержали полицейские. Сначала в отношении мужчин было возбуждено дело о хулиганстве. Однако после общественного резонанса статью переквалифицировали на более тяжкую – «Покушение на убийство». Такое поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Щербинский районный суд. Обвиняемые арестованы. Дело в отношении несовершеннолетнего участника драки выделено в отдельное производство.

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