РИАМО - 21 янв. В восьми муниципалитетах Подмосковья стартовал конкурс на замещение вакансий помощника депутата Госдумы РФ Сергея Колунова. Вакантные места распределены по одному в каждом из городских округов, сообщает пресс-служба депутата.

Принять участие в конкурсе могут жители Красногорска, Волоколамска, Клина, Истры, Солнечногорска, Шаховской, Лотошина и поселка Восход, проживающие в своих муниципалитетах не менее 3 лет.

«Помощник депутата Государственной думы – это не просто почетная должность, это серьезная общественная нагрузка. Поэтому для нас важно, чтобы на конкурс вышли неравнодушные люди, понимающие проблемы своего города и живущие именно в 120 округе. От каждого соискателя старше 18 лет мы ждем резюме и эссе на тему «Что я могу сделать для своего региона и городского округа», – отметил Колунов.

По словам депутата, преимуществом будет считаться опыт соискателя в волонтерской работе, а также участие в деятельности «Молодой Гвардии Единой России», Общественной палаты и Молодежного парламента Московской области.

Итоги конкурса подведут 1 марта. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на личных страницах Колунова во «Вконтакте» (Vk.com/sergeykolunov), в Facebook (facebook.com/sergeykolunov.v) и Instagram (https://www.instagram.com/kolunov.sergey/).