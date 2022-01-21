РИАМО - 21 янв. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении полномочий гендиректора Большого театра Владимира Урина. Руководитель учреждения продолжить возглавлять театр в течение 5 лет, сообщается на сайте правительства РФ.

«Назначить Урина Владимира Георгиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России» сроком на 5 лет», – говорится в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.

Владимир Урин возглавляет Большой театр с 2013 года. Ранее он был гендиректором Московского академического музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко.

Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Урин был награжден премией Дягилева «За вклад в развитие современного танца в России», Международной премией имени К.С. Станиславского «За вклад в развитие российского театрального дела», а также призом «Душа танца», учрежденным журналом «Балет» совместно с Минкультом РФ.