РИАМО - 21 янв. В ближайшие годы на территории Зарайска и Сергиева Посада откроют новые музеи, рестораны и гостиницы, сообщил министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

«(Зарайск - ред.) - уникальный город, удаленный от Москвы, рядом с Коломной. <…> Мы начали делать благоустройство, и там начал появляться бизнес», - рассказал Шимко на стратегической сессии V форума Центрального федерального округа по ГЧП.

Согласно презентации к докладу, в планах на 2022-2024 годы открыть на территории Зарайска 4 ресторана и 3 гостиницы. В 2022 году в Сергиевом Посаде также может появиться хостел и два новых музея.

В 2021 году в Зарайске побывало 195,5 тыс. туристов, а в гости в Сергиев Посад приехали 250 тыс. человек. Кроме того, в прошлом году на территории Коломны побывало 188 тыс. туристов.

«Приезжайте в Коломну, вы увидите, насколько бизнес и все микропредприятия, вся туристическая наполняемость города связана с его историей», - отметил Шимко.

По его словам, привлекать туристов в регион помогает программа комплексного благоустройства.

В 2019-2021 годах комплексное благоустройство коснулось 136 общественных территорий и 69 парков. В 2022 году работы продолжатся, планируют благоустроить 47 общественных территорий и 14 парков.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>