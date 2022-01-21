РИАМО - 21 янв. В высотной части строящегося на территории Филевской поймы Национального космического центра (НКЦ) появится уникальное оборудование – 13 двухэтажных лифтов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Продолжается возведение Национального космического центра. Готовы основные конструкции восьмого этажа высотной части. Завершается монтаж металлических конструкций галереи», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящий момент завершились монолитные работы почти на всех блоках низкоэтажной части здания, сейчас там идет монтаж верхних частей металлоконструкций. Строители уже приступили к устройству кирпичных перегородок, добавил глава Стройкомплекса.

«Для НКЦ мы заказали уникальное оборудование. В частности, здесь будут установлены 74 лифта в малоэтажной части, а в высотной – 13 двухэтажных лифтов. Они смогут забирать пассажиров сразу с двух этажей одновременно», – подчеркнул Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на территории центра также стартовали монолитные работы в зоне будущей парковки.

«Здесь уже полностью завершена разработка грунта, идет устройство фундаментной плиты. Скоро начнется монтаж внешних и внутренних инженерных систем», – отметил Кравцов.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.

«Здесь, на территории Хруничева, реализуется крупнейший в Москве проект по созданию научно-технологического кластера, который включает в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса. Около 2 млн кв. м составляет мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов. Центром всей этой территории будет, конечно, научно-космический центр, который возводится совместно с «Роскосмосом», – заявил Собянин.

НКЦ создается совместно правительством Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению президента РФ Владимира Путина. НКЦ станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире. Его главной архитектурной особенностью станет 47-этажная башня высотой более 288 м со шпилем.