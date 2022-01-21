РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. В микрорайонах Леонидовка и Химгородок городского округа Мытищи уже несколько лет идет активный снос ветхих 2-3-этажных домов послевоенной постройки, сообщил депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что тысячи мытищинцев переселяются в новые благоустроенные квартиры.

«Что важно, эти квартиры в новых домах, построенных буквально в нескольких сотнях метров от того места, где они жили. Но чем больше новоселов переезжают в новые квартиры, тем нетерпеливее становятся граждане, которые ждут очереди на снос своих ветхих домов и, конечно, они правы», - сказал Мурзаков.

Мурзаков по приглашению председателя ТОС «Леонидовка» Светланы Нестеренко встретился с жителями дома №17 по улице Калининградской. Это ветхий двухэтажный дом послевоенной постройки, он стоит в плане на снос, но терпение жителей подходит к концу.

По словам Мурзакова, в короткие сроки он обязательно постарается организовать диалог главы Мытищ и руководства компании застройщика для ускорения сноса этого дома и переселения жителей в благоустроенные квартиры.