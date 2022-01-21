РИАМО - 21 янв. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «ФорестГрупп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В управление обратились представители комитета лесного хозяйства Московской области с предложением о внесении сведений в отношении ООО «ФорестГрупп» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия компании не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «ФорестГрупп» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.