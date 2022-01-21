РИАМО - 21 янв. Гипотермия опасна для здоровья человека, так как она способна вызвать нарушение работы внутренних органов и инфекционные осложнения, сообщил РИАМО врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

«При гипотермии возможно развитие инфекционных осложнений, таких как синусит, пневмония, менингит и тому подобные. Переохлаждение может вызвать снижение артериального давления. Возможно возникновение нарушений ритма сердца, отека легких, отека мозга и вплоть до остановки сердца. У больных возможно развитие неврологических осложнений — воспаление лицевого, тройничного нерва, воспалительные процессы в почках», — уточнил Османов.

Врач-терапевт добавил, что на тяжесть гипотермии влияют возраст, наличие сопутствующих заболеваний, коморбидности (сосуществование 2 и более заболеваний, синдромов или расстройств - ред.).

Также важно отметить, что на состояние человека при переохлаждении влияют снижение иммунитета, болезни сердечно-сосудистой системы, анемия, алкогольное опьянение, голод и переутомление, пояснил специалист.

Османов напомнил, что лечение гипотермии нужно проводить только в больнице, но пострадавшему можно оказать первую помощь.

«В первую очередь необходимо согреть пострадавшего, доставить в теплое помещение. Рекомендовано восстановить кровообращение в пораженных конечностях, снять обувь, носки и перчатки. Предложить сухую одежду. На пораженный участок тела необходимо наложить теплую повязку», — сказал медик.

Специалист напомнил, что пострадавшего нельзя поить алкоголем или растирать пораженный участок спиртом.​