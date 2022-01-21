РИАМО - 21 янв. Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать военные пенсии на 8,6%, сообщает РИА Новости.

Такое поручение глава государства дал на заседании Совбеза РФ. Ранее Путин поручил проиндексировать на 8,6% выплаты для гражданских пенсионеров.

«Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год», – заявил Путин.

Он попросил правительство страны в кратчайшие сроки сделать все необходимое, чтобы это поручение было осуществлено.

В прошлом году инфляция в стране составила 8,4%. Ранее военным пенсионерам планировали поднять пенсию с 1 октября на 4%.