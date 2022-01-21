РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с заведующим филиала №2 Балашихинской областной больницы Михаилом Геращенко осмотрел три новых лифта для подъема лежачих больных в отделения, в настоящий момент медучреждение работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба депутата.

По словам Геращенко, все лифты уже в работе. Они прошли проверку, в том числе с максимальными нагрузками и приняты в эксплуатацию Ростехнадзором. Кроме самих механизмов, подрядная организация утеплила шахты и заменила кровлю машинных отделений.

Он также добавил, что филиал №2 возобновил работу в штатном режиме и принес извинения перед жителями Балашихи за столь долгий запуск лифтового хозяйства.

Парламентарий отметил, что вины врачей в срыве работ по замене лифтов нет.

«Был заключен единый госконтракт на выполнение работ по замене лифтового оборудования в рамках капитального ремонта на 83 объектах министерства здравоохранения Московской области. Подрядная организация не рассчитала свои силы и сорвала график сдачи работ – вместо сентября лифты запущены только в январе. Для подрядчика по договору предусмотрены штрафные санкции», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил коллектив филиала №2 за работу и пожелал скорейшего выздоровления всем пациентам больницы.

Филиал №2 Балашихинской областной больницы расположен по адресу: ул. шоссе Энтузиастов, дом 41. В медучреждении расположены хирургические отделения №№1 и 2; оториноларингологическое, офтальмологическое, урологическое отделения; отделение травматологии и ортопедии; гибербарической медицины; детское инфекционное, хирургическое отделения; отделение анестезиологии-реанимации; кабинет эндоскопии; отделение эфферентных методов лечения и гемодиализа; отделение переливания крови; централизованная бактериологическая лаборатория; клинико-диагностическая лаборатория №2; патологоанатомическое отделение; гипербарическая оксигенация (ГБО).