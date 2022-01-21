РИАМО - 21 янв. В 2021 году пассажиры «Мострансавто» совершили более 103 млн поездок по маршрутам компании, связывающим Москву и различные города Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мострансавто» обслуживает свыше 170 маршрутов, автобусы на которых курсируют до столичных станций метрополитена, железнодорожных станций и автовокзалов.

Самым популярным способом регистрации проезда стали социальные карты жителя Подмосковья и москвича - по ним было зафиксировано более 43 млн поездок. На первом месте среди способов оплаты проезда – бесконтактные банковские карты и гаджеты с NFC-чипом – по ним пассажиры провели свыше 33 млн операций. Вторым популярным инструментом оплаты стала транспортная карта «Стрелка», с помощью которой проезд оплачивали около 22 млн раз.

Активнее всего жители и гости региона пользовались услугами маршрутов: №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)» в Долгопрудном – свыше 4 млн поездок, №501 «Люберцы (м-н Турист) – Москва (м. Выхино)» в Люберцах – более 3 млн поездок и №17 «ст. Реутово – Москва (м. Новогиреево)» в Балашихе – почти 3 млн поездок.

Больше всего поездок до Москвы и обратно за год совершили пассажиры из Балашихи (около 24 млн поездок).

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