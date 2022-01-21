РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Студентам Гуманитарно-социального института в Люберцах рассказали о работе полиции и представили разнообразие экспертиз, требуемых для установления подозреваемых, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встречу провели сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом Общественного совета Андреем Губановым в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Также ребятам рассказали о порядке и требованиях вступления в Народную дружину.

Сотрудник экспертно-криминологического центра рассказала о проводимых экспертизах и продемонстрировала содержимое профессионального чемодана.

В конце встречи студенты посетили музей при МУ МВД России «Люберецкое».