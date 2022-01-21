РИАМО - 21 янв. В этом году в Подмосковье планируют провести ряд мероприятий, посвященных году культурного наследия народов России, сообщил министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

«2022 год - это год народного достояния, народно-художественных промыслов. <…> И мы планируем в 2022 году пару мероприятий, которые будут посвящены духовным традициям, скрепам», - сказал Шимко на стратегической сессии V форума Центрального федерального округа по ГЧП.

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с возможными участниками из других регионов.

«Мы (Московская область - ред.) производим 60% объема народно-художественных промыслов в принципе по России. У нас Гжель, Дулево, Федоскинская фабрика, «Елочка», - отметил Шимко.

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Такое решение в стране было принято для популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей. В регионах РФ пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы и концерты.

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