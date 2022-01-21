РИАМО - 21 янв. Министерство экологии Московской области разработало обязательные требования к комплексам по переработке строительных отходов по их воздействию на окружающую среду. Предприятия должны оказывать как можно меньшее влияние на состояние среды, быть полностью экологичными и безопасными, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые требования касаются всего производственного цикла, начиная с контрольно-измерительного пункта приема отходов.

«Он оборудуется средствами дозиметрического контроля, средствами фото- и видеофиксации номерных знаков автомобилей, а также компьютером с возможностью передачи результатов контроля в центр обработки данных правительства Московской области в режиме 24/7», – отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

В частности, проверять будут даже пункты мойки колес – там должна быть установлена установка оборотного водоснабжения. По словам Фирсова, ведомство будет жестко контролировать соблюдение новых требований.

В каждом комплексе должен быть развернут единый замкнутый цикл по приему, временному хранению, переработке отходов, складированию, реализации и применению готовой продукции.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева построено 15 комплексов по переработке смешанных строительных отходов и грунтов.