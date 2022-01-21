РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска будут проверять водителей на трезвость с 22 на 23 января, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Рейд будет проводиться в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует о том, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, является грубым нарушением ПДД РФ, которое способствует совершению дорожно-транспортных происшествий.

Жителей просят сообщать о лицах, управляющих авто в пьяном состоянии, в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15.