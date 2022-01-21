РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Все отделения филиала №2 Балашихинской областной больницы 18 января возобновили свою работу после ремонта лифтового оборудования, в учреждении установили 3 современных лифта с хорошей системой безопасности, сообщил заместитель главного врача по медицинской части Балашихинской областной больницы Валерий Хайдуков.

Филиал больницы, расположенный на шоссе Энтузиастов, 41, закрыли на ремонт 17 июля прошлого года. Это было необходимо для смены сильно изношенного лифтового оборудования, которое представляло угрозу для безопасности передвижения и требовало замены.

Так как замену лифтов проводили комплексно, для этого нужно было отключить все лифты. Доставлять тяжелобольных пациентов по лестнице в реанимационное отделение больницы, операционный блок, расположенные на 5 этаже, было сложно и небезопасно, поэтому приняли решение временно закрыть весь корпус больницы.

«Сегодня у нас уже стоят новые лифты, оборудованные современной системой безопасности. Раньше лифт обслуживался сотрудником, который вызывал его и направлял на нужный этаж. Теперь на новом оборудовании все происходит автоматически. Это помогает нам быстрее доставлять пациентов в реанимационные и другие отделения, а главное - делать это безопасно», - сказал Хайдуков.

Он добавил, что все 3 новых лифта - грузопассажирские. Они могут перевозить до 8 человек плюс каталку с пациентом и сопровождающим персоналом.

В новых лифтах стоит более современная тормозная система, которая позволяет не допускать падения с высоты.

«С 18 января все отделения филиала №2 Балашихинской областной больницы возобновили свою работу в штатном режиме. Вместимость больницы составляет более 500 коек. По состоянию на 13:30 пятницы количество поступивших пациентов составило 130 человек. Думаю, что к выходным медучреждение заполнится больше чем наполовину», - заключил Хайдуков.