РИАМО - 21 янв. Распространение коронавируса может стать причиной для переноса послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. При организации мероприятия будет учитываться актуальная эпидемиологическая обстановка, сообщает Федеральное агентство новостей.

Возможным основанием для переноса обращения главы государства к парламенту может оказаться штамм «омикрон» и его распространение в России в течение последних недель.

«Если волна будет на пике, то имеет смысл подождать», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За минувшие сутки в России было выявлено рекордное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией – 49 513. Всего в стране выявили 10 987 774 заражения Covid-19.

Вакцинация является лучшей защитой от тяжелого протекания заболевания коронавирусом и опасных последствий заражения инфекцией. Привиться отечественными вакцинами можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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