РИАМО - 21 янв. Мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провели осмотр стройплощадки комплекса зданий Национального космического центра на территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«Строительство Национального космического центра идет по графику и будет завершено в 2023 году. В результате в Москве будет создан уникальный кластер высокотехнологичных производств и инноваций», – сказал мэр.

Реорганизация территории в столичном районе Филевский Парк является совместным проектом московского правительства и «Роскосмоса». Доминантой этого участка будет комплекс зданий НКЦ, его площадь составит около 250 тыс. кв. м.

Создание космического центра в мегаполисе позволит сконцентрировать на площадке несколько ключевых организаций ракетно-космической промышленности. Так, здесь будут расположены центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые институты и предприятия, которые сейчас разбросаны по всей Москве.

Ожидается, что в центре будет создано около 20 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день в организациях ракетно-космической отрасли работает 31 тыс. человек. Средняя зарплата составляет 86,5 тыс. рублей.

Треугольная башня НКЦ будет похожа на ракету, которая установлена на стартовой площадке. При работе над проектом архитекторы применили простые геометрические формы. Декоративное оформление фасадов сделают в едином стиле, специалисты будут использовать стекло и тонкие алюминиевые пластины.

На сегодняшний день по низкоэтажной части комплекса подходят к концу монолитные работы. Также рабочие делают кровлю, монтируют внутренние инженерные системы и перегородки. По высотной части строители делают монолитные работы на уровне 8-го этажа. Всего на данном объекте трудятся 800 человек.