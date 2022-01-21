РИАМО - 21 янв. В 2024 году в Подмосковье планируют привлечь больше туристов, чем до пандемии Covid-19, сообщил министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

«На этот год губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев - ред.) поставил задачу оживить и сделать стандарты парков не только для людей, но и для бизнеса. <…> Например, кафе открывается в парке. Насколько легко ему подключают электричество, насколько легко он согласовывает внешний вид», - рассказал Шимко на стратегической сессии V форума Центрального федерального округа по ГЧП.

Согласно презентации к докладу, в 2019 году - до начала пандемии коронавируса - число туристов в Подмосковье составило 22,1 млн человек. В 2020-м с приходом пандемии их количество сократилось до 11,48 млн. В 2021 туристский поток в регионе составил 15,3 млн человек. В планах на 2022 год - привлечь в Московскую область 16,27 млн туристов, а на 2024 год - 22,82 млн человек.

«Планы повышения турпотока это, конечно, событийный туризм. И мы сейчас завершаем (проект - ред.) «Зима в Подмосковье». <…> Потом начнется «Лето в Подмосковье», - сказал Шимко.

Он добавил, что Московская область лидирует по стране по размещению глэмпингов и кемпингов. В настоящее время идет работа по упрощению их размещений на территории региона. Кроме того, в начале августа планируют провести фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир».

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>