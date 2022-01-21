РИАМО - 21 янв. Из-за пришедшего в Московский регион вихря с Атлантики температура в Подмосковье и Москве на предстоящих выходных будет на 3-5 градусов выше нормы. Также прогнозируются обильные снегопады, сообщается на сайте «Метеоновости».

В субботу в регионе будет пасмурная погода. Ночью пройдет снег, днем прогнозируется небольшой снег. Температура ночью будет минус 10 – минус 3 градуса, днем – от минус 9 до минус 1.

Морозы усилятся в воскресенье. Ночью ожидается от минус 13 до минус 6 градусов, днем будет минус 10 – минус 2. Еще жителей региона в конце недели порадует выглянувшее из-за облаков солнце. Кроме того, ожидаются небольшой снег и метель.

Атмосферное давление в субботу будет 742 мм рт. ст., в воскресенье – 757 мм рт. ст.