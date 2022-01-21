РИАМО - 21 янв. На территории Московского региона продлили «желтый» уровень погодной опасности, он действует до 12 часов 23 января, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве и Подмосковье продолжается сильный снегопад. За минувшую ночь высота снежного покрова в регионе выросла на 2-3 см, самые высокие сугробы зафиксировали в Коломне.

В столице и области в пятницу будет облачно, местами будет идти снег. Максимальная дневная температура воздуха составит минус 8 градусов.

Относительная влажность воздуха составит около 80%, а содержание кислорода будет находиться в пределах климатической нормы.