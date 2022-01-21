РИАМО - 21 янв. Подмосковные предприятия по переработке рыбной продукции достигли производительности в 80 тыс. тонн ежегодно. Все рыбоперерабатывающие компании области работают под контролем региональной госветслужбы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«На территории Московской области по последним данным расположено 125 рыбоперерабатывающих предприятий, которые обслуживают 78 госветврачей. Общая производительность предприятий по переработке рыбной продукции составляет более 80 тыс. тонн в год» - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский​.

Он отметил, что основным критерием успешной работы предприятий является соблюдение ветеринарно-санитарных норм в производстве пищевой продукции.

Так, сотрудники государственной ветеринарной службы Московской области на постоянной основе оказывают услуги по оформлению ветеринарной сопроводительной документации на продукцию в ФГИС «Меркурий».

В 2022 году одно из крупных подмосковных предприятий по переработке рыбы планирует стать экспортером российской рыбной продукции в страны ЕАЭС. Компания ООО «Морфиш» работает в Наро-Фоминском округе с 2011 года и производит 8 тонн мороженых рыбных полуфабрикатов в смену. В 2021 году объем производства компании составил около 2,5 тыс. тонн.

Ветеринарные специалисты Подмосковья уже провели проверку предприятия и дали рекомендации по исполнению нормативных требований ЕАЭС для организации экспорта.

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