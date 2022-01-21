РИАМО - 21 янв. Подмосковные предприятия по переработке рыбной продукции достигли производительности в 80 тыс. тонн ежегодно. Все рыбоперерабатывающие компании области работают под контролем региональной госветслужбы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Он отметил, что основным критерием успешной работы предприятий является соблюдение ветеринарно-санитарных норм в производстве пищевой продукции.
Так, сотрудники государственной ветеринарной службы Московской области на постоянной основе оказывают услуги по оформлению ветеринарной сопроводительной документации на продукцию в ФГИС «Меркурий».
В 2022 году одно из крупных подмосковных предприятий по переработке рыбы планирует стать экспортером российской рыбной продукции в страны ЕАЭС. Компания ООО «Морфиш» работает в Наро-Фоминском округе с 2011 года и производит 8 тонн мороженых рыбных полуфабрикатов в смену. В 2021 году объем производства компании составил около 2,5 тыс. тонн.
Ветеринарные специалисты Подмосковья уже провели проверку предприятия и дали рекомендации по исполнению нормативных требований ЕАЭС для организации экспорта.
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