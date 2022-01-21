РИАМО - 21 янв. Специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» анализируют атмосферный воздух на территории Московской области. Результаты прошедших рейдов не показали загрязнения воздуха в городских округах региона в течение недели, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Маршруты рейдов формируются на основе запросов жителей. Кроме того, эксперты контролируют состояние воздуха в зонах влияния объектов, которые осуществляют выбросы, например, производственных предприятий.

«С начала недели мобильные лаборатории провели 14 выездов с отбором проб воздуха в 55 точках. Измерения велись по 20 основным загрязняющих веществам в городских округах Серпухов, Раменский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Королев, Богородский, Балашиха, Котельники, Долгопрудный, Шатура и Люберцы», – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Также специалисты выезжали в Москву, чтобы определить влияние предприятий столицы на воздух в ближнем Подмосковье. Эксперты установили, что нет превышений предельно допустимых концентраций, а в воздухе содержится от 0,2 до 0,9 ПДК.

По словам Фирсова, только в городском округе Королев была превышена концентрация оксида азота – там было отмечено содержание вещества на уровне 1 ПДК. Возможной причиной такого показателя могут быть выбросы автотранспорта. Собранные сведения уже переданы инспекторам эконадзора, которые проведут необходимые проверки.

Вместе с мобильными лабораториями сведения о качестве воздуха поступают со 155 стационарных постов, работающих в тестовом режиме. Сегодня такие посты работают в 41 муниципалитете Подмосковья.

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