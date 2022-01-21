РИАМО - 21 янв. На территории городского округа Подольск планируется строительство тепличного комплекса для промышленного производства грибов. Данный проект запланировано реализовать в 2022-2026 годах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Инвестором выступает ООО «Альфа-Эстейт». Этот проект позволит увеличить число рабочих мест в округе, а еще привлечет новые средства в виде налогов в экономику муниципалитета.

Строительство тепличного комплекса планируют провести в 2 этапа. Объем инвестиций при реализации первого этапа будет около 280 млн рублей.

Также грибной комплекс «ТД «Богородские овощи» работает в городе Электросталь. В феврале прошлого года там собрали первые 15 т королевского шампиньона.

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