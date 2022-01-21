РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 янв. В Домодедове за сутки выявили 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 18 896 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 4 424 случая заболевания Covid‑19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 679 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 959 человек. Выздоровели и выписались 614 520 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.