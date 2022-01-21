В октябре 2021 года стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. На сегодняшний день ЭКСПО – единственное мероприятие мирового масштаба, которое ни разу не проводилось в столице России. Теперь за право устроить выставку Москва поборется с Римом, Пусаном, Одессой и Эр-Риядом. Подробности о перспективах проведения ЭКСПО в столице читайте в материале РИАМО.

Выставка с историей

Выставка ЭКСПО – это презентация технологических достижений всемирного формата. На этом мероприятии разные страны демонстрируют новинки в области науки и техники, а также технологий, которые связаны с производством разных товаров и услуг.

История ЭКСПО насчитывает уже 200 лет. Все началось во Франции – там в XIX веке регулярно проводили национальные выставки, где демонстрировались последние достижения науки и техники. Страны Старого Света приняли решение выйти за рамки одного государства и проводить международные мероприятия такого формата, обмениваясь на них опытом. При этом длительность каждого из них определили в целых шесть месяцев.

Именно в рамках международной выставки 1889 года в Париже появилась Эйфелева башня, которая поначалу вызвала бурю негодования у французов, но затем стала одним из символов страны. А в 1958 году, когда международную выставку принимала Бельгия, в Брюсселе построили Атомиум – сооружение в форме молекулы атома железа, увеличенной в 165 миллиардов раз. 120-метровое творение архитектора Андре Ватеркейна не только красивое, но и функциональное: в верхнем шаре расположены ресторан и обзорная площадка, с которой можно взглянуть на город с высоты птичьего полета.

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Шанс, который нельзя упустить

30 октября 2021 года на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось сообщение о том, что международное бюро выставок закончило прием заявок от стран на проведение ЭКСПО-2030. В пятерку городов-кандидатов вошли Москва, Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

«По сути, ЭКСПО – это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения Всемирной выставки в других странах показывает, что ЭКСПО является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создает рабочие места», – отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что, если решение будет принято в пользу столицы, Всемирную выставку проведут на высочайшем уровне. По мнению Сергея Собянина, в случае проведения ЭКСПО-2030 город на полгода станет мировой столицей науки, промышленности и техники.

«России есть, что показать в этой сфере нашим гостям. С другой стороны, ЭКСПО станет уникальной возможностью увидеть в Москве главные достижения мировой цивилизации. Такой шанс просто нельзя упускать», – отметил мэр Москвы.

Он рассказал, что Россия участвует в ЭКСПО уже 170 лет, но никогда не принимала эту выставку на своей территории. При этом Москва отлично для этого подходит – ведь здесь и раньше проводились крупные международные события.

«Наш город не раз принимал события мирового масштаба. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, чемпионат мира по футболу 2018 года подарили праздник миллионам горожан», – подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что проведение таких крупных мероприятий способствует привлечению в город большого числа туристов, а объектами, построенными к этим событиям, пользуются москвичи.

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Выставочный кластер во Внуково

пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города

Если Москва получит право проведения международной выставки ЭКСПО-2030, то для его проведения могут построить крупный выставочный кластер в поселении Внуковское в Новой Москве. Об этом в минувшем ноябре сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Для потенциального строительства выставочного кластера, в котором можно было бы провести ЭКСПО-2030, рассматриваются земельные участки по Киевскому шоссе напротив аэропорта Внуково», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в 2023 году в аэропорту Внуково появится собственная станция метро, которая позволит обеспечить транспортную доступность для участников и гостей выставки. По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, проект планировки территории, подходящей для строительства крупного выставочного кластера, был подготовлен еще в 2013-2014 годах.

«Площадь экспоцентра может составить в зависимости от задачи и масштаба от 300 до 800 тысяч квадратных метров», – отметил Жидкин.

В середине декабря минувшего года стало известно, что столичное правительство рассмотрит возможность продления Калининско-Солнцевской ветки городского метро до выставочного комплекса в случае проведения выставки ЭКСПО-2030.

«Уже в 2023 году в аэропорту появится собственная станция метро, однако для обеспечения удобных маршрутов для участников и гостей ЭКСПО-2030 в правительстве Москвы готовы рассмотреть вопрос дальнейшего продления Калининско-Солнцевской линии на одну-две станции», – сообщил Андрей Бочкарев.

По его словам, уже после проведения ЭКСПО-2030 выставочный кластер во Внуково можно будет использовать для проведения крупных конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий. Кроме того, жители близлежащих районов получат в свое распоряжение еще один городской парк.

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Новый импульс в развитии города

По мнению экспертов, проведение ЭКСПО-2030 в Москве – это хороший путь для получения нового импульса в развитии столицы. Благодаря международной выставке в городе могут появиться новые парки и станции метро. Но есть в проведении мероприятий такого масштаба и важный социальный фактор.

«Прошедшие в СССР Американская национальная выставка в 1959 году, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1967 году, Олимпиада 1980 года сделали для изменения советского общества куда больше, чем предполагалось при их организации», – говорит завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Как объясняет Цыганов, на всех этих мероприятиях участники из разных стран мира показали важность общечеловеческих ценностей, семейного счастья и современного для того времени уровня потребления для советских людей, которые остро нуждались в свежих идеях и мнениях. Похожий, хотя и меньший эффект имел и Чемпионат мира по футболу 2018 года, который привел к появлению в Москве новых гостиниц и ресторанов.

«Проведение всемирных выставок, как правило, оставляет после себя новые здания и сооружения, дает импульс развития туризму и экономике в целом. Эффект проявляется не только в первый год, а растягивается надолго, в ряде случаев на десятилетия. Эйфелева башня или комплекс ВДНХ до сих пор сами по себе являются центрами притяжения», – говорит эксперт.

По мнению Цыганова, проведение ЭКСПО-2030 в Москве должно создать такие центры притяжения помимо музеев, церквей и московского Кремля. Это необходимо, чтобы пребывание в столице стало привлекательнее даже для туристов, не сильно интересующихся российской историей и церковной архитектурой.

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Дипломатический фактор

Как говорит в беседе с РИАМО политолог и кандидат политических наук Станислав Мясников, у таких мероприятий, как ЭКСПО-2030, велика не только экономическая, но и политическая роль. Всемирные выставки являются инструментом публичной дипломатии и элементом так называемой «мягкой силы».

«Подобные мероприятия способствуют контактам между публичными лицами государств и в некоторой степени позволяют развивать международное сотрудничество», – считает эксперт.

По мнению Мясникова, ресурсная база Москвы позволит с меньшими затратами провести такое мероприятие, как ЭКСПО-2030, поскольку в городе уже построены большие площади выставочных пространств. Тем не менее, некоторые из них предстоит построить, что потребует серьезных финансовых вложений.

«Минусы проведения событий подобного масштаба назвать достаточно сложно, однако основной их риск – это неокупаемость средств, вложенных в организацию», – говорит директор по продвижению Цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор» Игорь Семеновский.

Впрочем, как показывает практика, на деле выставки ЭКСПО, напротив, дают импульс развитию экономики принимающей стороны. Вице-президент ассоциации развития интерактивной рекламы IAB Russia Сергей Беляев рассказывает, что ежедневно ЭКСПО-2020, проходящую сейчас в Дубае, посещают десятки тысяч посетителей из всех стран мира, при этом билеты стоят около 20 евро.

«В Москве, если не будет пандемии, количество билетов может быть в разы больше. А, значит, и экономика региона получит серьезные вливания за счет туристов из всех стран мира», – заключает специалист.