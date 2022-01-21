РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 123 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 32 160 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

4 424 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 679 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 959 человек. Выздоровели и выписались 614 520 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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