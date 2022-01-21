РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 янв. В парке усадьбы Фряново в Щелкове с 21 по 27 января проходит конкурс на лучшего снеговика «Снеговик из детской сказки», сообщается в группе историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия необходимо зарегистрироваться на стойке администрации музея «Усадьба Фряново», получить номерок, слепить снежную фигуру и разместить полученный номер рядом со своим снеговиком. Итоги конкурса будут подведены 29 января в социальных сетях музея.

Подробное положение о конкурсе можно прочитать в группе музея: https://vk.com/fryanovo_museum?w=wall-57039433_3732.