РИАМО - 21 янв. За прошедшие сутки на территории Подмосковья выявили 4424 случая коронавируса. Наибольшее число заболевших выявили в Люберцах (503), Балашихе (384), Одинцовском округе (278), Красногорске (258), Раменском округе (221), Коломне (178), Королеве (159), Подольске (152), округе Пушкинский (149), Серпухове (147) и Сергиево-Посадском округе (136), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

129 случаев Covid-19 за сутки выявили в Жуковском, 123 – в Мытищах, 118 – в Воскресенске, 101 – в Лыткарине, 96 – в Богородском округе, 85 – в Реутове, 84 – в Наро-Фоминском округе, 79 – в Солнечногорске, 70 – в Ступине, по 68 – в Орехово-Зуевском округе и Фрязине, по 58 – в Озерах и Домодедове, 56 – в Истре, по 50 – в Чехове и Электростали, 46 – в Рузском округе.

39 новых случаев инфицирования подтвердили в Павловском Посаде, 35 – в Долгопрудном, 33 – в Щелкове, по 30 – в Можайском округе и Ивантеевке, по 29 – в Клину и Дубне, 28 – в Егорьевске, 27 – в Волоколамском округе, 23 – в Краснознаменске, 22 – в Талдомском округе, по 21 – в Бронницах и Серебряных Прудах, по 20 – в Дзержинском и Луховицах, 19 – в Лобне, 16 – в Лотошине, 13 – в Шатуре.

Еще 11 случаев коронавируса выявили в Дмитровском округе, 10 – в Лосино-Петровском, по 8 – в Зарайске и Электрогорске, 6 – в Пущине, по 5 – в Кашире, Котельниках и Химках, 4 – в Ленинском округе, 2 – во Власихе, 1 – в Черноголовке.

Ни одного случая заболевания за сутки не зафиксировали в Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Рошале и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 679 578 случаев коронавирусной инфекции, скончались 12 959 заболевших, выздоровели 614 520 человек.