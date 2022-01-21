РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. В администрацию подмосковных Мытищ регулярно поступают обращения от граждан по вопросу обитания животных без владельцев на улицах округа, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

Каждое обращение тщательно проверяется. Обнаруженные животные без владельцев и без бирки в ухе обязательно подвергаются отлову для последующей стерилизации и вакцинации против бешенства, а затем выпуска на прежнее место обитания. Обработанным животным надевают бирку в ухо и уже повторному отлову они не подлежат.

Недавно на пересечении улиц Троицкая и Центральная были обнаружены собаки без бирок в ухе. Предварительно было установлено, что животные были стерилизованы силами волонтеров. В ближайшее время будет приняты меры по отлову этих животных с дальнейшим проведением необходимых ветеринарных процедур.