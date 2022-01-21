РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 152 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения с начала пандемии составляет 26 643, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 4 424 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 679 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 959 человек. Выздоровели и выписались 614 520 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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