РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. В результате возгорания в частном жилом доме в городском округе Мытищи погибла женщина, сообщается на сайте администрации горокруга.

19 января в 15:48 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного дома в п. Летчик-Испытатель на ул. Летной, 12.

К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела жилая комната на первом этаже изнутри открытым огнем по всей площади 20 кв. м. Была зафиксирована угроза распространения на все строение. В результате пожара комната выгорела по всей площади.

При тушении пожара и разборе обгоревших деревянных конструкций был обнаружен труп женщины 1951 года рождения. Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

Механизм трагедии прост: выпил – закурил – заснул – не проснулся. Статистика беспощадна: каждый десятый пожар в Мытищах – злоупотребление алкоголем и привычка курить в постели.

Также отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Мытищам ГУ МЧС России по Московской области предупреждает, что с наступлением зимнего периода резко возрастает количество пожаров, произошедших в результате халатного обращения с отопительными приборами. Жителям советуют беречь себя и своих близких и соблюдать требования пожарной безопасности.