РИАМО - 21 янв. В годовщину смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ленина в Сети опубликовали видеоролик о выносе старой и засохшей ели с Красной площади, сообщает kp.ru.

Авторами видео стали участники проекта «Невыносимое-выносимо». Сам ролик опубликовали на YouTube-канале.

На кадрах видно, как засохшее дерево выносят из мавзолея, а на входе туда написано не «Ленин», а «Ель». Едва сдерживающая рыдания Снегурочка, которую играет народная артистка РФ Ксения Раппопорт, призывает всех «уже признать, что от ели ничего не осталось». Под торжественную музыку и скорбь граждан почетный караул выносит гроб с деревом и накрывает его красной крышкой елочной формы.

Владимир Ленин — революционер, советский государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии, руководитель Октябрьской революции 1917 года, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР. После смерти его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади в Москве.

В России ежегодно к годовщине смерти Ленина разгорается дискуссия о том, как поступить с телом вождя. При этом есть как многочисленные сторонники сохранения тела вождя в мавзолее, так и их противники, выступающие за перезахоронение. Мнения и оценки роли Ленина в истории также отличаются крайней полярностью.

Ранее в Кремле отвергли планы по выносу тела Ленина из мавзолея в 2024 году, отметив, что сам вопрос о судьбе тела основателя СССР на данный момент не стоит на повестке дня.