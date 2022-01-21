РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В детскую поликлинику №3 Люберецкой областной больницы привезли 2 морозильные камеры для хранения вакцин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наказ медработников о приобретении оборудования исполнил зампред совета депутатов городского округа Дмитрий Лактионов.

По словам Лактионова, все, кто может помочь медикам, должны это сделать. Теперь вопрос хранения вакцин больше не беспокоит медработников детской поликлиники.