РИАМО - 21 янв. При обогреве дома или квартиры в зимний период стоит уделять особое внимание исправности систем обогрева, безопасному размещению электрических отопительных приборов, а также регулярной чистке оборудования (печи, бойлеры, водонагревательные котлы и дымоходы). Обогрев жилища с помощью газовой плиты строго запрещен и может быть опасен для жизни, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Основными причинами возникновения пожаров в жилых домах в отопительный сезон являются неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установки отопительных приборов. Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди.

Для обеспечения пожарной безопасности в доме следует соблюдать несколько правил: установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами. Также профессионалы должны проводить ежегодную проверку оборудования, чтобы гарантировать содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявлять те их части, которые нуждаются в замене или ремонте.

Жителям частных домов рекомендуется составить график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов. Помимо того, дровяные печи, камины, трубы и дымоходы должны проходить ежегодную проверку специалистами.

Перед камином следует установить стеклянный или металлический защитный экран, это нужно чтобы предотвратить попадание искр и золы за его пределы. Прежде чем ложиться спать, жильцам дома следует убедиться, что огонь в камине окончательно погас.

Запрещено отапливать помещения древесным углем. При его сжигании может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.

При выборе электрических отопительных приборов стоит отдавать предпочтение устройствам, имеющим функцию автоматического отключения. Вокруг таких приборов, установленных внутри жилья, должно быть достаточно свободного пространства. Приборы должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, постельного белья и мебели.

Электрические отопительные приборы должны быть сертифицированы. Приборы следует размещать таким образом, чтобы исключить их возможный контакт с водой, также к устройствам не должны близко подходить дети. Приборы необходимо выключать перед тем, как лечь спать.

Строго запрещено использовать для обогрева жилища духовку и газовую плиту. Это может привести к выделению угарного газа, который при определенных уровнях концентрации способен вызвать отравление и смерть.