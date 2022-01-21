РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. В Балашихе за минувшие сутки выявили 384 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 36 876 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

4 424 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 679 578 случаев инфицирования. Скончалось 12 959 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 614 520 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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