РИАМО - 21 янв. В Москве и Подмосковье продолжает идти снегопад. За минувшую ночь высота снежного покрова в столице увеличилась на 2-3 см, самые большие сугробы отмечаются в подмосковной Коломне, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, на главной метеостанции Москвы ВДНХ была зафиксирована высота снежного покрова 38 см. Это рекордный показатель с начала зимы. В Тушине снежный покров составил 39 см, на Балчуге – 40 см. Большое количество снега выпало и в новой Москве – здесь высота сугробов выросла до 46 см.

Лидером по количеству выпавшего снега оказался подмосковный городской округ Коломна. Там снежный покров превысил отметку в 50 см.

С начала января в Москве прошли несколько снегопадов. В столице уже достигнута месячная норма осадков.

Небольшой снегопад и до -8 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу>>